Ue: Mattarella, Europa è luogo ideale fatto di persone, esperienze affinità e sogni

- L'Europa è non soltanto l'ambito nel quale i nostri Paesi esistono, ma è, soprattutto, un luogo ideale, fatto di persone, esperienze, affinità, valori, sogni. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi agli studenti della scuola italiana di Parigi Leonardo da Vinci. "Tutti elementi che – anche se non li vedete – sono all'interno dei vostri zaini, e crescono con voi ogni giorno. È qui, più che in altri luoghi, che si costruisce l'Europa", ha detto il presidente. "Voi studenti - dai più giovani all'inizio del percorso scolastico, a coloro che stanno concludendo un ciclo di studi - rappresentate una realtà importante non solo per Italia e Francia, ma anche per l'Europa", ha poi aggiunto Mattarella. (Frp)