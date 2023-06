Ue: Eurostat, prezzi alla produzione industriale in calo ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile, i prezzi alla produzione industriale sul mercato interno dell'Ue sono diminuiti del 2,9 per cento rispetto al mese di marzo. Il calo ha fatto seguito a una serie di riduzioni dei prezzi alla produzione iniziate nell'autunno del 2022. Lo si apprende da dati pubblicati da Eurostat. Da settembre 2022, i prezzi totali sono scesi del 9,4 per cento, diminuzioni che hanno compensato solo in parte i massicci aumenti che si sono verificati tra l'inizio del 2021 e il settembre 2022. (Beb)