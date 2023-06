Decreto Pa: Colucci (M5s), da governo bulimia di potere, soldi Pnrr sono di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendamento che elimina il controllo concomitante della Corte dei Conti è l'esatta espressione della bulimia di potere della destra al governo. Lo ha detto il capogruppo M5s in commissione Affari Costituzionali Alfonso Colucci nella dichiarazione di voto sul decreto Pa. "Si sono scagliati contro Bankitalia che ha osato dubitare delle coperture finanziarie della legge di Bilancio; contro il presidente dell'Anac che aveva espresso dubbi sul nuovo codice degli Appalti e sulla filiera dei subappalti; contro il servizio Bilancio del Senato per le sue osservazioni critiche sull'autonomia differenziata. Oggi tocca ai giudici contabili, 'colpevoli' di evidenziare le inefficienze dell'attuazione del Pnrr", ha spiegato. "Per curare la febbre cosa fa il governo Meloni? Butta via il termometro. E lo fa con un semplice emendamento, in un decreto che non c'entra nulla con questo argomento, pochi giorni dopo il monito del presidente della Repubblica che ha esortato a non abusare più dei decreti legge e di smetterla con i decreti omnibus. Non dovremmo più stupirci di nulla dopo aver ascoltato la presidente Meloni dire che il pagamento delle tasse è 'pizzo di Stato'. Governo e maggioranza si ricordino che i soldi del PNRR sono soldi di tutti gli italiani, non di una parte politica: pretendiamo che vengano spesi bene, con il massimo della trasparenza e della efficienza possibili", ha concluso il deputato del M5s.(Rin)