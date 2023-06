Lazio: rapporto Legambiente su fonti rinnovabili, troppo lenta marcia per transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio nel 2022 sono presenti 2.395 MW di potenza installata da fonti rinnovabili con oltre 81 mila impianti presenti nel territorio regionale. Rispetto all'anno precedente sono stati installati 214 MW di nuova potenza rinnovabile elettrica di cui l'99 per cento è caratterizzato da fotovoltaico, seguito poi dall' eolico. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al 2021 è di 3.774 GWh pari al 27,5 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta sul territorio regionale. Questa, in estrema sintesi, la fotografia della XVII edizione del Rapporto "Comuni Rinnovabili" di Legambiente, che quest'anno si focalizza sulla denuncia del blocco delle fonti rinnovabili. (segue) (Com)