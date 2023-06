Lazio: rapporto Legambiente su fonti rinnovabili, troppo lenta marcia per transizione energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio sono 372 i comuni del Lazio in cui è presente almeno un impianto fotovoltaico che sia su edifici residenziali o aziendali, sui tetti di enti pubblici o privati, sospesi o a terra. Sono invece 31 i comuni in cui è presente almeno un impianto di eolico, tra grande e minieolico, 33 i comuni in cui è presente il mini-idroelettrico. Infine, sono 55 i comuni in cui è presente almeno un impianto da bioenergie, che sia da biomasse solide, liquide o gassose per la produzione non solo di energia elettrica ma anche termica. Interessante anche il dato dei comuni che possiamo definire 100 per cento rinnovabili elettrici che nel 2022 sono 83 pari 22 per cento del totale dei comuni presenti nella regione. Viterbo è il primo comune per solare fotovoltaico, Cellere è in testa per la produzione eolica. (segue) (Com)