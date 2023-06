Lazio: rapporto Legambiente su fonti rinnovabili, troppo lenta marcia per transizione energetica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le fonti rinnovabili devono diffondersi in maniera capillare e congruente con le specificità territoriali - conclude Scacchi - in tal senso il fotovoltaico va pensato su tutte le coperture, ma lo si deve diffondere anche a terra dove ci sono aree industriali abbandonate, territori ambientalmente compromessi, ex discariche, o integrato con le colture grazie alle nuove tecnologie agrivoltaiche. Per l'eolico a terra invece, sono surreali i presunti diktat arrivati anche dalla giunta regionale contro nuovi aerogeneratori nel nord del Lazio: le pale eoliche girano se c'è il vento e le due grandi zone battute dai venti sul territorio regionale sono proprio parte della provincia di Viterbo e l'area più meridionale della provincia di Frosinone". (Com)