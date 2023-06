Decreto Pa: Tenerini (FI), rafforza macchina amministrativa per attuare Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per attuare le misure previste dal Pnrr si deve rafforzare la macchina amministrativa, a partire dall'inserimento di figure professionali in grado di gestire i progetti e le procedure previste dal Piano e il decreto Pa risponde proprio a questa esigenza. Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Chiara Tenerini, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul Decreto Pa. "Il sistema delle Amministrazioni pubbliche – ha proseguito - dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti, che purtroppo rischia di incidere pesantemente sullo stato di attuazione del Pnrr. Al centro di una riforma compiuta della pubblica amministrazione - ha spiegato - devono necessariamente esserci la ricerca del merito, della trasparenza, la possibilità di effettuare una precisa valutazione dei risultati e un monitoraggio attento di ciò che si realizza. La Pa deve diventare attrattiva per i nostri giovani" e non può prescindere "dalla valorizzazione del capitale umano, anche attraverso percorsi di crescita e di aggiornamento professionale. Mi preme porre l'attenzione in merito alle questioni più volte dibattute dello scudo erariale e del controllo concomitante. Lo scudo erariale viene prorogato per 12 mesi, una valutazione che era stata già fatta dai governi precedenti, per la quale non ho sentito le opposizioni scaldarsi così tanto come in questa occasione. La stessa cosa vale per il controllo concomitante, scelta coraggiosa che questo governo ha fatto per facilitare e agevolare i controlli che servono ad attirare le risorse del Pnrr e realizzare i progetti. Non c'è nessun tentativo di imbavagliare i magistrati della Corte dei Conti, nessuna imposizione, né la volontà di sostituirsi o esautorare la Corte. C'è la necessità di mantenere l'autonomia della magistratura nel suo ruolo di controllo ma anche quella di mantenere l'indipendenza delle istituzioni, del governo e del Parlamento. Questo provvedimento rappresenta un'importante ed incisiva premessa che deve gettare le basi per una riforma ancora più ampia", ha concluso Tenerini annunciando il voto favorevole di Forza Italia. (Rin)