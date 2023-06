Ucraina: esplosione diga Nova Kakhovka, Cina preoccupata per costi umanitari ed ecologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è tornata a esprimere profonda preoccupazione per il cedimento della diga di Nova Kakhovka, nel sud dell'Ucraina, e per i costi umanitari, ecologici e sociali che ne conseguiranno. Durante la conferenza stampa odierna, il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha reiterato l'appello formulato ieri dall'inviato della Cina alle Nazioni Unite, Zhang Jun, che ha invitato le parti in causa a rispettare il diritto umanitario internazionale e a garantire la protezione dei civili e delle infrastrutture. "La Cina auspica che tutte le parti in causa continuino a promuovere una soluzione politica del conflitto e lavorino assieme in funzione dell'allentamento della crisi", ha detto Wang. (segue) (Cip)