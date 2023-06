Ucraina: esplosione diga Nova Kakhovka, Cina preoccupata per costi umanitari ed ecologici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diga di Nova Kakhovka ha ceduto nella giornata di ieri, causando l'inondazione di decine di insediamenti lungo il basso corso e l'estuario del fiume Dnepr, che segna il confine di parte dei territori ucraini occupati dalla Russia. Stando a quanto riferito dal sindaco Vladimir Leontev, a seguito dell'esplosione è stata intrapresa l'evacuazione di circa 300 abitazioni. Il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha detto che Washington non è ancora in grado di confermare una presunta responsabilità russa dietro alla distruzione della diga. "Non siamo ancora arrivati a una simile conclusione: stiamo raccogliendo informazioni", ha dichiarato Kirby in conferenza stampa, aggiungendo che è ancora troppo presto per stabilire i possibili impatti dell'incidente sulla controffensiva dell'Ucraina contro le forze russe. (Cip)