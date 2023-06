Ambiente: gas serra e cambiamenti climatici, la comunità scientifica europea si incontra a Lampedusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Infrastruttura di ricerca europea Icos è una rete osservativa distribuita in 16 Paesi, finalizzata a effettuare misure ad alta accuratezza dell'evoluzione della concentrazione dei gas ad effetto serra e dei loro flussi tra atmosfera, oceano e vegetazione. A livello europeo sono più di 500 gli scienziati coinvolti nelle operazioni di monitoraggio dell'ambiente e manutenzione delle diverse stazioni. La rete italiana si compone attualmente di 19 stazioni che raccolgono misurazioni e dati necessari per comprendere quanto le attività dell'uomo stiano influenzando il clima. Le informazioni elaborate dagli strumenti sono inoltre fondamentali per indirizzare le politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici presenti e future. Nell'ambito dell'infrastruttura si inquadra il progetto "Pro-Icos_Med", giunto a conclusione, che ha coinvolto il Cnr in qualità di coordinatore, Enea e Crea. Il progetto ha portato al potenziamento della rete di osservatori Icos nelle tre componenti osservative - atmosfera, ecosistema terreste e mare - con particolare riferimento al potenziamento degli osservatori nel Sud d'Italia. In particolare: l'Osservatorio climatico Enea di Lampedusa è divenuto l'unico della rete europea di ICOS ad effettuare misure in tutte e tre le componenti osservative; è in via di realizzazione una torre di 100 m per lo studio dei flussi di carbonio, a cura dell'Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Cnr di Potenza (Cnr-Imaa); le stazioni di Capodimonte (Napoli) gestita dall'Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del Cnr (Cnr-Iret), e quella di Castelporziano, gestita da Crea e Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo (Cnr-Isafom) sono tra i siti ecosistemici urbani e periurbani più attrezzati a livello internazionale. Inoltre, sono stati sviluppati centri di supporto nazionali (hub) per i tre settori (atmosferico, ecosistemico, marino), oltre a una banca dati centralizzata e a un laboratorio per le analisi isotopiche. Le misure di gas ad effetto serra a Lampedusa sono iniziate nel 1992. Da allora ad oggi il contenuto atmosferico di CO2, che va ad incrementare il riscaldamento del pianeta, è aumentato di oltre 60 parti per milione, con una crescita annuale che è arrivata a 2,7 ppm/anno. I dati più recenti raccolti nell'ambito del Progetto PRO-ICOS-Med mostrano che la parte centrale del Mediterraneo assorbe CO2 dall'atmosfera nei mesi freddi, mentre rilascia CO2 nei periodi più caldi. Fortunatamente, la quantità di CO2 assorbita dall'oceano in inverno è il doppio di quella rilasciata in estate, portando a ridurre l'incremento in atmosfera e a mitigare la perturbazione antropica del clima. La nuova installazione della torre per la misura degli scambi con l'ecosistema terrestre permetterà di capire quanto la vegetazione tipica dell'isola, la macchia mediterranea, contribuisca a limitare l'accumulo di CO2 in atmosfera.