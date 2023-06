Sardegna: Agus (Progressisti), delibera su nuovi presidi ospedalieri ancora non consultabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prendiamo atto delle dichiarazioni dell’assessore alla Sanità Carlo Doria, ma a oggi la delibera del 1 giugno sulla realizzazione dei nuovi presidi ospedalieri prevista dalla riforma della sanità 2020 non è ancora consultabile sul sito istituzionale della Regione Sarda, né i contenuti di questa deliberazione attesa da tre anni sono mai stati oggetto di discussione in Consiglio regionale e nella Commissione competente per materia”. Lo afferma il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus che replica così alle dichiarazioni dell’assessore sulla contrarietà dei Progressisti all’Accordo di Programma per lo sviluppo della Città di Cagliari approvato nella scorsa Manovra Finanziaria. (segue) (Rsc)