Sardegna: Agus (Progressisti), delibera su nuovi presidi ospedalieri ancora non consultabile (2)

- “L’assessore, per il bene di tutti, guardi in faccia la realtà – prosegue Agus – da anni si parla di interventi faraonici di costruzione di nuovi ospedali ma a oggi nulla è stato fatto se non tanti annunci e una delibera per ora tenuta segreta. Non possono esserci segreti sulla salute dei cittadini. Quali ospedali ha in mente la Giunta? Per garantire quali cure?Dove intende ubicarli? Ha già sentito le amministrazioni locali? Questi non sono nostri vezzi ma precisi obblighi, sino ad oggi disattesi. Suggeriamo all’assessore un impegno maggiore per salvaguardare gli ospedali che già esistono e che nel capoluogo sardo sono in forte sofferenza come dimostrano le difficoltà vissute dai pazienti oncologici, la crisi dell’ospedale microcitemico, il caos dei Pronto Soccorso e il disagio dell’ospedale Brotzu ancora privo dei capi dipartimento e dei primari di strutture molto importanti. Di sconcertante, per usare le parole dell’assessore, c’è solo il pressapochismo di questa Giunta”. (Rsc)