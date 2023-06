Ince: visita a Trieste della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Ince, Salvatore Caiata, visiterà la sede dell'Iniziativa centro europea, a Trieste, giovedì 8 giugno, insieme ai membri della delegazione, i senatori Raffaele De Rosa e Roberto Menia, e i deputati Isabella De Monte e Roberto Pella. La delegazione - spiega una nota - incontrerà il segretario generale dell'Ince, Roberto Antonione, e le vicesegretarie generali Ivana Holoubková (Repubblica Ceca), Nina Kodelja (Slovenia) e Zsuzsanna Kiràly (Ungheria). Saranno approfondite le prospettive di sviluppo dell'Ince nello scenario geopolitico attuale e l'attività di cooperazione tra i Parlamenti dei Paesi membri. Ruolo confermato anche in occasione della recente riunione del Comitato parlamentare dell'Ince a Chisinau, in Moldova, che ha approfondito il tema della sicurezza energetica in seguito all'invasione russa in Ucraina. La delegazione incontrerà la stampa alle ore 16:30 nella sede dell'Ince. (Com)