Energia: spagnola Naturgy raggiunge 395 megawatt di capacità installata in Australia

- L'azienda spagnola Naturgy, attraverso la sua filiale Global Power Generation (Gpg), ha raggiunto 395 megawatt di capacità installata di energia rinnovabile in Australia, con la messa in funzione del suo terzo parco eolico nel Paese, Berrybank 2. L’impianto, situato nella regione di Corangamite, nello Stato di Victoria, e il cui investimento è stato pari a circa 144 milioni di euro, ha una capacità installata di 109 megawatt e produrrà 390 gigawattora di energia pulita all'anno, equivalente a una fornitura per oltre 71 mila case. Naturgy aspira ad avere una capacità installata di 2,2 gigawatt in Australia entro il 2025, concentrandosi sullo sviluppo di impianti eolici e solari fotovoltaici.(Spm)