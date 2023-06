Verona: Scalfarotto (Az-Iv), ministro Piantedosi riferisca in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fatti su cui si indaga a Verona sono gravissimi, e i particolari agghiaccianti emersi nelle ultime ore hanno scosso l'opinione pubblica. Per questo, al di là delle responsabilità individuali che saranno accertate dalle sentenze di merito, riteniamo necessario che il ministro dell'Interno Piantedosi venga al più presto in Aula a riferire". Lo dichiara in una nota il senatore di Azione-Italia viva Ivan Scalfarotto. "La fiducia nelle forze dell'ordine e nella Polizia resta intatta - ha aggiunto -. così come l'apprezzamento per il difficile lavoro che gli agenti svolgono ogni giorno: garantire la sicurezza dei cittadini. Un plauso anche per il modo in cui i colleghi degli agenti accusati di queste gravi abusi hanno agito, mettendoli essi stessi sotto inchiesta. Proprio per tutelare la professionalità e la correttezza della stragrande maggioranza delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine, chiediamo al ministro Piantedosi di informare il Parlamento e il paese sui risvolti della vicenda", ha concluso Scalfarotto. (Rin)