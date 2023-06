Province: Spinelli (Fd'I), bene adozione testo base, ora avanti con loro ripristino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ritorno all'elezione diretta del presidente provinciale, delle Giunte provinciali e di quella delle Città metropolitane sono solo alcuni dei punti contenuti nel testo base sulla riforma delle Province adottato dalla commissione Affari costituzionali. Una riforma fortemente voluta da Fratelli d'Italia, perché è chiaro che le Province, con la precedente riforma che ne ha modificato competenze e modalità di elezione, si sono totalmente allontanate dai cittadini non svolgendo più le importanti funzioni utili per il governo dei territori. E' fondamentale il loro ripristino e per questo continueremo a lavorare". Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli, componente commissione Affari costituzionali in Senato.(Com)