Spagna: Ocse, Pil crescerà del 2,1 per cento nel 2023 e dell'1,7 per cento nel 2024

- L'economia spagnola crescerà del 2,1 per cento nel 2023 e dell'1,7 per cento nel 2024. È quanto emerge dalle previsioni dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) che ha rivisto al rialzo le sue stime, rispettivamente dello 0,4 per cento e dello 0,2 per cento. "Di fronte a un contesto difficile, nel contesto dell'aggressione della Russia all'Ucraina, l'economia spagnola ha resistito in modo notevole", si legge nel rapporto. L'Ocse prevede, inoltre, che il tasso d'inflazione si ridurrà un po' più rapidamente del previsto, attestandosi in media al 3,9 per cento sia quest'anno che il prossimo. (Spm)