Kazakhstan: viceministro Esteri, con il Forum di Astana il Paese rafforza la cooperazione e guarda ai mercati emergenti

- Sviluppare la cooperazione economica, promuovere una maggiore interazione internazionale con particolare attenzione all’azione diplomatica, valorizzare con solidi partenariati una posizione geografica nel cuore della vasta regione euroasiatica: è su questi ambiziosi obiettivi che il governo del Kazakhstan si prepara a ospitare, da domani, il Forum internazionale di Astana (Aif), evento focalizzato sulle sfide globali in materia di clima, sicurezza energetica e alimentare al quale sono attesi oltre cento relatori da più di 70 Paesi. Una vetrina significativa per un Paese in pieno boom economico ma che deve confrontarsi con una delicata congiuntura internazionale. Astana da un lato punta a consolidare le relazioni tenacemente costruite con l’Unione europea – primo investitore estero in Kazakhstan, il 48 per cento degli investimenti diretti esteri (Ide) totali –, dall’altro apre ai mercati emergenti, allargando lo sguardo da partner storici come quello russo – che non abbandona – a gruppi in crescita come il Brics. (segue) (Res)