Kazakhstan: viceministro Esteri, con il Forum di Astana il Paese rafforza la cooperazione e guarda ai mercati emergenti (2)

- Così, lo scorso 2 giugno, il viceministro degli Esteri Kairat Umarov ha partecipato come osservatore alla riunione dei capi delle diplomazie del gruppo – oggi formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – a Città del Capo, un partecipazione legata alla presidenza di turno della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica), che Astana ricopre attualmente, e alla prossima presidenza dell’Organizzazione per la cooperazione di Shangai (Sco). Il Kazakhstan è interessato a integrarsi con il Brics e lo fa in linea con la politica di cooperazione economica e multilateralismo che il Paese porta avanti a livello internazionale, ha spiegato il secondo viceministro degli Esteri Roman Vassilenko ai giornalisti riuniti oggi nella capitale kazaka in occasione dell’Aif. “Siamo interessati a una collaborazione con questo gruppo, che interpretiamo come uno strumento di cooperazione fra i suoi membri”, ha detto Vassilenko, definendo l’iniziativa “di grande valore” e sottolineando che l’aspirazione di Astana a partecipare a istituzioni regionali che promuovono la collaborazione economica viene dal suo “forte interesse per il multilateralismo”. La spinta diplomatica si traduce anche nella prossima inaugurazione di un’ambasciata messicana ad Astana, evento di cui Vassilenko si è detto “felice” anche in vista del forum di domani, ai suoi occhi un’ulteriore possibilità di sviluppare la cooperazione, a tutti i livelli. (segue) (Res)