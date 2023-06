Kazakhstan: viceministro Esteri, con il Forum di Astana il Paese rafforza la cooperazione e guarda ai mercati emergenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra gli obiettivi più cari ad Astana c’è quello di promuovere la Rotta di trasporto internazionale transcaspica, progetto noto anche come “Corridoio di mezzo” che punta a collegare – via mare, terra, ferrovia – la Cina all’Europa aggirando la Russia. Un’”arteria critica” per il trasporto merci definita da Vassilenko “visionaria”, da sviluppare attraverso l’Asia centrale, il Caucaso, la Turchia, il Mar Caspio e il Mar Nero e che necessita di investimenti importanti. In 32 anni di indipendenza, il Kazakhstan ha attratto 410 miliardi di dollari di investimenti da compagnie straniere e con questa consapevolezza ha modificato la sua politica in merito, con l’obiettivo dichiarato di far lievitare gli Ide fino a 25,5 miliardi di dollari entro il 2026. “Vogliamo una posizione economica e politica nel mondo”, ha detto Vassilenko, il quale sottolinea che il governo kazako ha solide relazioni con la Turchia “sia dal punto di vista economico che culturale”, definisce la Spagna “un importante partner in Kazakhstan” e ricorda che con l’Ue Astana ha firmato di recente – il 19 maggio – un accordo che prevede l'attuazione di una serie di progetti in diversi settori per un totale di nove milioni di euro. (segue) (Res)