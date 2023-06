Kazakhstan: viceministro Esteri, con il Forum di Astana il Paese rafforza la cooperazione e guarda ai mercati emergenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Firmata in occasione del Forum economico Europa-Asia centrale che si è tenuto dal 18 al 19 maggio ad Almaty, l’intesa è l’ulteriore riconoscimento di una relazione solida, che ha visto nel 2022 raggiungere 49 miliardi di dollari di interscambio commerciale fra i due partner. Sulle relazioni con la Russia, il viceministro lascia intendere che con un partner trentennale come è Mosca e un confine comune di oltre 7.600 chilometri è difficile interrompere i rapporti e che, in ogni caso, l’approccio di Astana vuol continuare ad essere diplomatico. “Siamo aperti, resilienti e rispettati nel mondo”, ha detto Vassilenko, ribadendo che a fronte dell’attuale situazione e delle pressioni internazionali in questo ambito Astana intende “rifarsi ai valori di base” e “cercare il dialogo”, come provano anche gli investimenti internazionali attratti negli anni sul suo territorio. Sollecitato sull’impatto concreto di un conflitto alle porte di casa, Vassilenko non si ritrae e lo definisce “notevole”, citando fra le principali complicazioni la distruzione delle infrastrutture di collegamento e l’aumento dell’inflazione: a febbraio il tasso annuo in Kazakhstan è salito al 21,3 per cento, un livello che non si vedeva dagli anni Novanta e che agli occhi di Astana rende quanto mai urgente lo sviluppo di progetti autonomi da Mosca, anche con il supporto di partner interessati e temuti come Pechino. (Res)