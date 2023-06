Roma: furto in tabaccheria a Colleferro, arrestata una coppia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Furto in un negozio di tabacchi a Colleferro, in provincia di Roma. Una coppia di conviventi, un uomo di 47 anni e una donna di 33, sono stati arrestati per furto aggravato dopo essersi introdotti in una bar di via Latina forzando la serranda e la porta d'ingresso. A segnalare il furto il gestore dell'attività dove erano stati rubati circa 100 pacchetti di sigarette. Scoperti dal gestore sopraggiunto sul posto, i due sono fuggiti, per essere rintracciati poco dopo dai militari di Colleferro che, allertati dal gestore, hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le immediate ricerche diramate, grazie anche alla descrizione dell’autovettura fornita dal titolare dell’attività, hanno consentito ai carabinieri di rintracciare, nel giro di poche decine di minuti, nel limitrofo comune di Valmontone, l’autovettura segnalata con a bordo il 47enne e la 33enne che - sottoposti a perquisizione personale - sono stati trovati in possesso dell’intera refurtiva e degli arnesi da scasso.(Rer)