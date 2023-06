© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate, in Aula alla Camera, le dichiarazioni di voto sul decreto Pa. Ieri il provvedimento ha attenuto il via libera alla fiducia con 203 sì, 134 no e tre astenuti. Dopo il voto finale, il testo passerà all’esame del Senato per essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 21 giugno. (Rin)