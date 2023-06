Regno Unito: Ocse, crescita dello 0,3 per cento nel 2023 ma inflazione rimarrà elevata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil del Regno Unito crescerà dello 0,3 per cento quest'anno e dell'1 per cento nel 2024. È quanto emerge dalle prospettive economiche dell'Ocse, secondo cui l'inflazione nel Regno Unito dovrebbe essere in media del 6,9 per cento nel 2023, la più alta rispetto a quasi tutti gli altri membri, ad eccezione di Argentina e Turchia. L'Ocse ha inoltre avvertito che i tassi di interesse più elevati, dovuti all'inflazione, potrebbero smorzare la crescita economica e i redditi nei prossimi mesi. (Rel)