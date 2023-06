Cina: Partito comunista conferma giro di vite su corruzione e tentativi di cospirazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito comunista cinese non allenterà il giro di vite nel contrasto della corruzione e continuerà a “combattere le cerchie politiche e i pericoli che mettono a repentaglio la coesione della forza politica”. Lo riferisce la commissione centrale per l’ispezione disciplinare (Ccdci) in un editoriale pubblicato dal “Quotidiano del popolo” e rilanciato dal quotidiano "South China Morning Post", edito a Hong Kong. La Ccdi intende mantenere un elevato controllo sui tentativi di “cospirazione e sulle cricche politiche” che mettono a rischio l’unità del partito, nonostante la leadership del presidente Xi Jinping non sia stata apertamente sfidata. L'articolo rientra nella campagna intrapresa dalla leadership comunista lo scorso marzo per promuovere l'ideologia politica di Xi. (Cip)