Senegal: proteste sostenitori Sonko, governo chiude consolati all'estero

- Il governo del Senegal ha temporaneamente chiuso i suoi consolati all'estero a seguito di attacchi alle missioni diplomatiche che si sono verificati a Bordeaux, Milano, Parigi e New York. In un comunicato, il ministero degli Esteri ha affermato che la misura cautelare ha fatto seguito a “una serie di aggressioni che hanno causato gravi danni”. Anche il consolato di Milano è stato oggetto di attacchi, con circa 50 sostenitori di Sonko che si sono radunati fuori dall'edificio esponendo bandiere e cartelli antigovernativi, e irrompendo negli uffici prima che intervenisse la polizia. Le chiusure arrivano tra le tensioni politiche in Senegal a seguito della condanna del leader dell'opposizione Ousmane Sonko a due anni di carcere per corruzione minorile, condanna che ha innescato violente proteste in tutto il Paese con la morte di almeno 16 persone. Il ministero degli Esteri del Senegal afferma che i servizi consolari riprenderanno "non appena le condizioni materiali e di sicurezza lo consentiranno". (segue) (Res)