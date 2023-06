© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha corretto al rialzo il calo del Pil della Russia, che nel suo ultimo rapporto passa da -2,5 a -1,5 per cento nel 2023. Nel 2024 il Pil del Paese scenderà dello 0,4 per cento (precedentemente -0,5 per cento). (Rum)