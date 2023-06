Spagna: per Inditex utile di 1,1 miliardi di euro nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023, il gruppo tessile spagnolo Inditex ha ottenuto un utile di 1,1 miliardi di euro, il 53,7 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il gruppo, proprietario tra gli altri di Zara e Massimo Dutti, ha pianificato investimenti per "aumentare la capacità operativa, ottenere efficienze e incrementare la differenziazione" a cui destinerà circa 1,6 miliardi di euro nel 2023. Le vendite sono cresciute del 13 per cento rispetto al primo trimestre del 2022, raggiungendo i 7,6 miliardi di euro, sottolineando come questo miglioramento si è registrato in tutte le aree geografiche in cui opera con un'evoluzione "molto soddisfacente sia nei negozi che online".(Spm)