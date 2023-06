Taiwan-Slovacchia: siglati otto protocolli d’intesa su cultura, economia e servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan e la Slovacchia hanno siglato otto protocolli d’intesa per potenziare la cooperazione sul fronte dell’economia, della cultura, dello scambio di servizi tecnici e dei veicoli elettrici, tra gli altri. Le intese sono state siglate dall’inviato taiwanese a Bratislava David Lee e dall’omologo slovacco Bruno Hromy, al termine di una cerimonia tenuta ieri a Taipei a conclusione della terza riunione della Commissione Taiwan-Slovacchia per la cooperazione economica. Oltre alla stipula degli otto memorandum, il Consiglio nazionale per lo sviluppo (Ndc) ha approvato un investimento di 3 milioni di euro nella società slovacca Sensoneo, un fornitore di soluzioni intelligenti per la gestione dei rifiuti. A margine della firma, è stata inoltre espressa l’intenzione di approfondire la cooperazione lungo le catene di fornitura per l'industria automobilistica, semiconduttori, scienza e ricerca. (Cip)