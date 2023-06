Regno Unito: autorità vieta "greenwashing" negli annunci di Shell, Repsol e Petronas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità di autoregolamentazione del settore pubblicitario nel Regno Unito (Asa) ha bandito alcune pubblicità di grandi compagnie petrolifere ree di "greenwashing", ossia di presentare come ecosostenibili le proprie attività, cercando di occultarne l’impatto ambientale negativo. L'Asa ha dichiarato che i recenti annunci di Shell, Repsol e Petronas hanno fuorviato il pubblico sui benefici climatici e ambientali dei loor prodotti e sottolineato che i prodotti inquinanti dominano ancora le attività delle tre società interessate. Secondo il quotidiano "Financial Times", queste sentenze storiche costituiranno un precedente per il modo in cui le società energetiche promuovono le loro attività. (Rel)