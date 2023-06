Cina: ricercatori annunciano sviluppo del radar per navi da guerra più potente al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta sviluppando il più potente sistema radar per navi da guerra al mondo, capace di rilevare missili balistici fino a 4.500 chilometri di distanza. Lo annunciano i ricercatori coinvolti nel progetto in uno studio pubblicato sulla rivista cinese “Electric Machines and Control”. La squadra di ingegneri e scienziati guidata da Sun Donyang, professore associato presso l’Università di scienza e tecnologia di Harbin, afferma che il dispositivo sarà in grado di tracciare bersagli multipli nel raggio di 3.500 chilometri, pari alla distanza che intercorre tra la Cina e la base statunitense di Guam. Secondo gli sviluppatori, il sistema conferirà un considerevole vantaggio alla Marina cinese nella competizione geopolitica con gli Usa nell’Indo-Pacifico. (Cip)