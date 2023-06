Ucraina: Cina “profondamente preoccupata” da distruzione diga di Nova Kakhovka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esprime “profonda preoccupazione” per i costi umanitari, economici ed ecologici che risulteranno dalla distruzione della diga di Nova Kakhovka, nel sud dell'Ucraina. Lo ha detto ieri il rappresentante permanente cinese alle Nazioni Unite, Zhang Jun. “Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per la distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka. Chiediamo a tutte le parti in causa di attenersi al diritto umanitario internazionale e di fare del loro meglio per proteggere i civili e le relative infrastrutture”, ha detto Zhang nel corso di una riunione del Consiglio di sicurezza. “La Cina - ha aggiunto - è preoccupata dal protrarsi e dall’eventualità di un’ulteriore escalation della crisi in Ucraina. Quanto appena accaduto, dimostra ancora una volta che in una situazione di conflitto tutto è possibile. Le fiamme della guerra, se lasciate infuriare, causeranno solo maggiori sofferenze e disastri, con grandi rischi difficili da prevedere”. Il diplomatico ha nuovamente messo in guardia dal rischio di incidenti nucleari - a cui “nessuno è immune” - e ha invitato alla messa in sicurezza della centrale di Zaporizhzhia. (Cip)