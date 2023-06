Germania: Ocse, crescita zero nel 2023 e dell'1,3 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania registrerà un tasso di crescita pari a zero nel 2023 e dell'1,3 per cento nel 2024. È quanto prevede l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel rapporto sulle prospettive dell'economia globale, che ha pubblicato oggi. Secondo l'Ocse, “l'elevata inflazione sta erodendo redditi e risparmi reali, il che sta smorzando i consumi privati” in Germania. Tuttavia, le esportazioni tedesche sono in ripresa e gli investimenti continueranno ad aumentare, nonostante il rialzo dei tassi di interesse attuato dalla Banca centrale europea (Bce). Per l'Ocse, il governo federale commetterebbe un errore se rispondesse alla stagnazione con una politica di bilancio espansiva. L'aumento della spesa pubblica deve, infatti, essere evitato per frenare l'inflazione. Tanto più che, secondo l'Ocse, lo Stato tedesco investirà di più e fornirà incentivi fiscali per gli investimenti “verdi”. Al fine di accelerare la transizione energetica e la digitalizzazione, l'Ocse chiede alla Germania di migliorare sia le procedure sia le capacità di pianificazione e approvazione dei provvedimenti per le infrastrutture. Le previsioni dell'Ocse contrastano con le stime del ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, che danno la crescita della Germania allo 0,4 per cento nel 2023 e all'1,6 per cento nel 2024. (Geb)