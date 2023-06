Energia: Legambiente, nel 2022 installati 206 mila impianti rinnovabili, Italia lontana da media Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio allo scopo di chiedere lo sblocco delle energie rinnovabili e lo stop ai sussidi alle fonti fossili, Legambiente insieme ad altre associazioni, ha organizzato "Scatena le rinnovabili": la mobilitazione prevista in diverse piazze italiane l'8, 9, 10 giugno. A Roma l'appuntamento è venerdì 9 giugno alle 11 davanti al ministero della Cultura (Via del Collegio Romano 27). "Chiediamo al governo Meloni — ha commentato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – un'inversione di rotta immediata, come impone da un lato la crisi climatica che sta accelerando il passo con impatti sempre più negativi sui nostri territori, ultima l'alluvione in Emilia-Romagna; dall'altro l'Europa con il RePowerEu. Il Paese, approfittando della revisione del Pniec, non deve diventare l'hub del gas, ma quello delle rinnovabili. Serve snellire e velocizzare gli iter autorizzativi, a partire dai nuovi progetti di eolico a terra e a mare, accelerare sulla realizzazione dei grandi impianti a fonti pulite, sull'agrivoltaico, su reti elettriche e accumuli, sulla diffusione delle comunità energetiche e degli impianti di digestione anaerobica; senza dimenticare una seria politica di riqualificazione del patrimonio edilizio e la messa in sicurezza. Questa è la rotta giusta per accelerare la transizione energetica ed ecologica del Paese". (Com)