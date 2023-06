Pnrr: Metsola, i progetti siano per i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla riforma del diritto d'asilo alle nuove politiche per il clima, dall'attuazione del Parr alla stretta anti-corruzione, in Europa "abbiamo sfide imponenti, ma sono ottimista". Ad un anno dalle Europee (6-9 giugno 2024, per l'Italia sarà l'ultimo giorno), la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola ha inaugurato il tour che la vedrà nei 27 Paesi Ue con un messaggio agli elettori: "Anche se non voti, i seggi saranno assegnati". La speranza è limitare l'astensionismo, eguagliando o superando l'affluenza del 50,6 per cento - un record per l'Ue - nel 2019. Per ora, un sondaggio dell Eurobarometro vede 2 interpellati su 3 dirsi pronti a votare. Metsola ha parlato in una intervista al "Messaggero" di futuro e di quella "maggioranza europeista al centro£" dell'Eurocamera che, secondo lei, reggerà le sorti della prossima legislatura. Molti dossier cruciali per l'Italia sono ancora in ballo, come il superamento delle difficoltà sulle rate del Pnrr: "Lunedì ne ho parlato con il ministro Raffaele Fitto. Il Recovery Plan Ue è una strategia di lungo periodo e, va detto, realizzarla non è un compito semplice per nessun Paese Ue. Next Generation EU è un fondo finalizzato alla rigenerazione economica: in quanto tale, deve essere tangibile per i cittadini e i suoi interventi devono rispondere a priorità condivise come la transizione verde. Occorrono progetti in tal senso, e Fitto mi ha assicurato che questa è l'intenzione dell'Italia". (segue) (Res)