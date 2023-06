Pnrr: Metsola, i progetti siano per i cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle prossime elezioni, "saranno dominate dall'economia. Da parte nostra, cominceremo la revisione del budget settennale dell'Ue e dovremo fare in modo che programmi di fondamentale importanza come Erasmus+ non subiscano alcun taglio: per le persone, sono la dimostrazione concreta del valore aggiunto di essere europei. Ma dobbiamo pure contrastare una narrativa tanto diffusa quanto falsa". Quella per cui "le risorse finanziarie dell'Ue sono spese solo per sostenere l'Ucraina. Non è vero, e, oltretutto, si ignora il fatto che gli ucraini stanno combattendo a difesa dei nostri valori. La distruzione della diga di Nova Kakhovka è un crimine di guerra che non può essere lasciato senza risposta". Gli elettori si rivolgeranno a proposte politiche radicali: "Sì, e non è un problema che intendo ignorare. Per troppo tempo abbiamo smesso di parlare agli elettori che abbiamo ritenuto erroneamente non essere 'nostri', immaginando che, così facendo, potessimo fermare l'ascesa degli estremismi. Voglio ribaltare il ragionamento: ci sono molti europei per cui la migrazione è il tema numero uno. A loro dobbiamo dare delle risposte. Tocca al centro dell'arena politica formulare soluzioni. Gli estremismi, invece, danno risposte semplici a domande complesse", ha concluso Metsola. (Res)