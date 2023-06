Ue: Lupi, moderati pilastro della nuova Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo asse tra Ecr e Ppe, quindi. "Sì, con la Meloni e il modello italiano come riferimenti. La sinistra dovrà rassegnarsi e smettere di agitare il fantasma del passato. Un vero partito conservatore non può essere reazionario. E la sinistra lo imparerà. Inoltre, ricordo che si voterà col proporzionale, per questo abbiamo un anno in cui dobbiamo rimettere insieme tutti e costruire un riferimento per i popolari". Però non tutto il Ppe ha lo stesso sistema di valori: "Il tema è proprio questo, ma mi pare che Manfred Weber la pensi come noi. Anche in Europa noi non dobbiamo rincorrere ma tornare protagonisti, costruendo una proposta politica unitaria - come fece Berlusconi - partendo da diverse posizioni. Aggiungo un elemento che considero decisivo: i grandi Paesi fondatori dell'Unione non possono perdere forza e consenso all'interno delle istituzioni europee. In questo Italia e Germania, i popolari italiani, e quelli tedeschi, potranno dare il principale contributo", ha concluso Lupi. (Res)