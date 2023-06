Ue: Weber (Ppe) chiede unità per riforma diritto di asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, chiede unità agli Stati membri per la riforma del diritto di asilo dell'Ue. Intervistato dal quotidiano “Rheinische Post”, il vicepresidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha avvertito che, in caso contrario, si avrebbe “una violazione del dovere nei confronti dei cittadini” europei. Weber si è espresso in vista della riunione del Consiglio Giustizia e Affari interni, che si terrà a Bruxelles nelle giornate dell'8 e 9 giugno. L'incontro dovrebbe portare a un accordo sulla riforma della normativa europea in materia di asilo, ma il raggiungimento di un'intesa appare difficile. Tra le questioni oggetto di dibattito vi è la possibilità di introdurre controlli preliminari per le richieste di asilo già alle frontiere esterne dell'Ue. (Geb)