Cina: esportazioni crollano del 7,5 per cento a maggio, ai minimi da gennaio

- Le esportazioni e le importazioni della Cina hanno registrato un deterioramento nel mese di maggio, per effetto dell’indebolimento della domanda estera e dei consumi interni. Lo indicano i dati pubblicati oggi dalle dogane cinesi. Nel periodo di riferimento, le esportazioni sono crollate del 7,5 per cento anno su anno a 283,5 miliardi di dollari, ai minimi da gennaio e in controtendenza rispetto alla crescita dell’8,5 per cento registrata ad aprile. La crescita delle importazioni è rallentata al 4,5 per cento a 217,7 miliardi di dollari, contro il crollo del 7,9 per cento registrato il mese precedente. (segue) (Cip)