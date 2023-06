Cina: esportazioni crollano del 7,5 per cento a maggio, ai minimi da gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il crollo delle esportazioni verso l’Unione europea (-7,3 per cento) e l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean, - 15,9 per cento), il commercio con la Russia è rimasto florido: le esportazioni cinesi sono aumentate del 114,32 per cento anno su anno, mentre le importazioni hanno registrato un incremento del 10,09 per cento. Il surplus commerciale della Cina è stato di 65,8 miliardi di dollari nel mese di maggio, contro i 90,2 miliardi di dollari di aprile. I dati riflettono l’indebolimento della domanda di beni cinesi all’estero e la necessità per il governo cinese di incentivare i consumi interni nel quadro del rallentamento economico globale. (Cip)