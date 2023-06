Russia: ministero Salute, 29 morti per intossicazione alcolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 29 le persone che sono morte per intossicazione alcolica dopo aver bevuto un sidro della stessa marca nelle regioni russe di Samara e Uljanovsk. Lo ha riferito il ministero della Salute della Russia. Si precisa che ci sono 90 casi di intossicazione in totale, inclusi quattro minorenni e una donna incinta. Tra le persone che sono state ricoverate 30 sono in gravi condizioni. L'intossicazione di massa, secondo le indagini, sarebbe stata causata da un imprenditore della regione di Samara, che avrebbe adulterato l'alcol utilizzato nella produzione del sidro. Le forze dell'ordine hanno arrestato l'imprenditore in questione e stanno effettuando ulteriori accertamenti. (Rum)