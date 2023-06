Sardegna: Università Cagliari, a 33 medici master Alta Formazione in cure palliative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi 33 medici hanno tagliato il traguardo e ieri hanno conseguito un titolo di eccellenza: master di Alta Formazione e Qualificazione in Cure palliative di II livello. Un risultato importante per l’Università degli Studi di Cagliari, che lo ha organizzato grazie al contributo di Regione Sardegna (Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità), e per l’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari che ha al suo interno l’importante servizio di Cure palliative e terapia del dolore. Questa mattina si è svolta la cerimonia, nella sala congressi – l’Aula Magna Rossa – nel Blocco I dell’asse didattico nella Cittadella Universitaria di Monserrato. Un evento a cui hanno partecipato il Rettore Francesco Mola, il direttore generale dell’Aou di Cagliari, Chiara Seazzu, l’assessore della Sanità Carlo Doria, il direttore del master Gabriele Finco. "Una società evoluta – dice il Rettore Francesco Mola - si prende cura del benessere delle persone in ogni momento della vita, specialmente quelli più difficili. Le cure palliative sono una importantissima conoscenza che aiuta ad alleviare dolori e sofferenze e questo è il primo master dedicato interamente a questo importante ambito medico. Esprimo perciò un ringraziamento per la dedizione e impegno del prof. Finco e di tutte le persone che hanno fatto si che sia stato raggiunto questo risultato». L’auspicio, prosegue il Rettore, «è che queste figure professionali siano integrate in tutti i campi della sanità in cui il loro ruolo può fare davvero la differenza per le pazienti e i pazienti della Sardegna". (segue) (Rsc)