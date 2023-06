Sardegna: Università Cagliari, a 33 medici master Alta Formazione in cure palliative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cure palliative, aggiunge il direttore del Master, "costituiscono un cardine irrinunciabile dell'assistenza sanitaria nel trattamento di pazienti che presentano malattie croniche e invalidanti, e infatti rappresentano un livello essenziale di assistenza (Lea) per il servizio sanitario nazionale. Queste cure si fanno carico della persona malata in tutte le sue dimensioni: fisica, relazionale, spirituale, emotiva e sociale. Si fanno carico del paziente e del suo nucleo familiare, fornendo supporto attivo alle diverse necessità legate al decorso di malattia». Le cure palliative hanno quindi come obiettivo, dice ancora professor Finco, «il sollievo della sofferenza della malattia, anche in coloro che non hanno più alcuna possibilità di guarigione. I 33 medici che hanno frequentato il Master sono stati formati dai migliori specialisti sardi, italiani ed europei, per operare secondo questi principi e questi obiettivi e sicuramente aiuteranno a colmare questa grande lacuna assistenziale che la nostra Regione, come molte altre regioni d'Italia, ha presentato fino ad oggi". A febbraio si è, invece, concluso il percorso del master di I livello in cure palliative e terapia del dolore che ha formato 27 nuovi professionisti sanitari con competenze specifiche e interdisciplinari. (Rsc)