Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene a TgCom intervistato da Paolo Liguori. (ore 10:05)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene al convegno "CENTO 1923-2023 - Il ruolo sociale dei professionisti", in occasione del centenario della legge che ha istituito la professione di Architetto e Ingegnere.Roma, Casa dell'Architettura, piazza Manfredo Fanti 47 (ore 10:30)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione di WEmbrace Games 2023, evento per raccolta fondi in favore dell'associazione art4sport Onlus, ideata e creata da Bebe Vio Grandis, che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto.Roma, Campidoglio, aula Giulio Cesare (ore 11:30) (segue) (Rer)