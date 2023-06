Brasile: costo paniere alimentare base diminuisce in 11 capitali di stato a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su anno, il prezzo del paniere di maggio ha registrato un aumento in 14 capitali, con variazioni che vanno dallo 0,98 per cento di Aracaju, al 7,03 per cento di Fortaleza. In tre capitali c'è stato un calo: Recife (-1,47 per cento), Curitiba (-1,38 per cento) e Florianopolis (-0,9 per cento). Nei primi cinque mesi dell'anno il costo del paniere alimentare di base è aumentato in 11 capitali: Aracaju (6,28 per cento), Belém (4,75 per cento) e Salvador (4,14 per cento). Ribassi, sono stati registrati in sei capitali: dal -4,24 per cento di Belo Horizonte al -0,4 per cento di Rio de Janeiro. (Brb)