Usa: sparatoria in Virginia, sette feriti di cui tre in pericolo di vita

- Sette persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta nella serata di martedì 6 giugno a Richmond, in Virginia, fuori da un teatro in cui si stava tenendo una cerimonia per la consegna dei diplomi del liceo Huguenot High School. Il capo della polizia locale, Rick Edwards, ha dichiarato che almeno tre dei feriti sono in pericolo di vita, e che le forze dell’ordine hanno arrestato due persone. La polizia ha precisato che la sparatoria è avvenuta in un parco all’interno del campus della Virginia Commonwealth University, dall’altro lato della strada rispetto al teatro. (Was)