Usa: Stati settentrionali oscurati dal fumo di centinaia di incendi nel Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di incendi divampati nelle foreste del Canada orientale hanno causato una densa coltre di fumo che si è spinta sino agli Stati Uniti settentrionali, arrivando persino ad oscurare il cielo sulle città di Filadelfia e di New York. Lo riferisce il quotidiano "New York Times", secondo cui la densa coltre di fumo ha innescato allerte dal Minnesota al Massachusetts, e in diverse aree degli Stati di New York e Vermont. Nella provincia canadese dell'Ontario una spessa nube di cenere ha avviluppato Ottawa e Toronto, e le autorità hanno messo in guardia i cittadini per i rischi legati al forte peggioramento della qualità dell'aria. (Was)