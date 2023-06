Ucraina: "Cnn", la diga di Nova Kakhovka era stata danneggiata giorni prima del cedimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tale testimonianza non sembra avvalorare l'ipotesi di un sabotaggio deliberato della Russia, ma piuttosto quella di un cedimento strutturale improvviso della diga; Pidlisnyi ha però dichiarato alla "Cnn" di credere che i russi abbiano fatto effettivamente esplodere la diga, e che non ne abbiano informato preventivamente le proprie unità militari a valle, forse per "mantenere l'elemento della sorpresa". Il collasso della diga di Nova Kakhovka ha causato effettivamente danni ben peggiori sulla sponda sinistra del fiume, controllata dalle forze russe e dove queste ultime avevano realizzato nei mesi scorsi vaste opere difensive in vista di ipotetici sbarchi fluviali da parte dell'Ucraina. Come sottolineato dallo stesso Pidlisnyi, la sponda del fiume controllata dai russi era più bassa di quella di destra, su cui sono attestati gli ucraini, e dunque ha risentito maggiormente del cedimento della diga. L'allagamento di queste aree è iniziato attorno alle 3 di ieri mattina (ora locale), ma si è verificato gradualmente nell'arco di diverse ore, e pare dunque improbabile che la maggior parte dei militari russi non siano stati in grado di abbandonare le loro posizioni. (Was)