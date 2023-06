Giappone: Tokyo introdurrà nuovo sistema di autorizzazioni di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone introdurrà un nuovo sistema di autorizzazioni di sicurezza per regolare l'accesso a informazioni sensibili da parte dei dipendenti pubblici e del settore privato, specie per quanto riguarda le questioni di sicurezza economica. Lo ha annunciato al ministra per la Sicurezza economica, Sanae Takaichi, secondo cui il Paese intende rafforzare in questo modo la competitività internazionale delle aziende che lavorano in ambiti tecnologici "a doppio uso" (civile e militare). Il Giappone è l'unico Paese membro del G7 a non essersi ancora dotato di un sistema di autorizzazioni di sicurezza, che però si sta ormai imponendo come necessità in un contesto di progressiva integrazione ai partner di sicurezza occidentale, e di graduale apertura dell'industria della difesa e a doppio uso giapponese ai mercati esteri. La ministra ha spiegato che data la crescita di ambiti che coinvolgono tecnologie sensibili con potenziali applicazioni militari, "esiste un crescente senso d'allarme che le opportunità d'affari per le aziende giapponesi possano andare sprecate" in assenza di misure di sicurezza che rispondano agli standard fissati dagli altri Paesi avanzati. Le nuove misure allo studio di Tokyo introdurranno tra l'altro "controlli di background" per l'accesso a informazioni riservate e l'autorizzazione all'esportazione di tecnologie e prodotti sensibili. (Git)