Usa: inviato clima Kerry, popolazione mondiale di 10 miliardi è "insostenibile"

- Una popolazione mondiale di 10 miliardi di persone sarebbe "insostenibile". Lo ha dichiarato l'inviato presidenziale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry, affermando che secondo le attuali proiezioni tale traguardo demografico verrà raggiunto attorno al 2050. Lo scorso novembre la popolazione mondiale ha superato ufficialmente la soglia di 8 miliardi di persone; Secondo Kerry, l'attuale popolazione mondiale pone già difficoltà in termini di consumi alimentari ed energetici. "Personalmente non credo sia sostenibile", ha affermato il funzionario nel corso di una intervista nella giornata di ieri. "Dobbiamo comprendere come affronteremo questi problemi di sostenibilità e il numero di persone di cui stiamo cercando di prenderci cura nel pianeta". Kerry ha menzionato direttamente l'Africa: "Sono stato in diversi Paesi africani dove sono molto orgogliosi del loro superiore tasso di natalità, ma il fatto è che non è sostenibile per la vita oggi, per non parlare dei numeri previsti per il futuro". L'inviato statunitense ha precisato però di non voler caldeggiare una riduzione della popolazione mondiale. "Dobbiamo rispettare la vita e possiamo farlo in modi molto migliori di quanto stiamo facendo ora", ha affermato il funzionario. (Was)